فحص أكثر من 12 مليون سيدة.. إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

مصراوي Masrawy
02:15 ص الخميس 18 فبراير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك يشرح إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها خلال عام 2019 حتى الآن.
وأوضح الإنفوجرافيك هذه الإنجازات على النحو التالي:
- انخفاض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات الشفاء بنسبة 90%.
- فحص أكثر من 12 مليون سيدة (أكثر من 18عام).
- انخفاض معدل ارتداد الأروام.
- اكتشاف ومتابعة علاج 2.848 حالة سرطان الثدي.
- التوعية بأهمية الفحص الذاتي، والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية.