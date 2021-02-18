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فحص أكثر من 12 مليون سيدة.. إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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فحص أكثر من 12 مليون سيدة.. إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فحص أكثر من 12 مليون سيدة.. إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

مصراوي Masrawy

02:15 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك يشرح إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها خلال عام 2019 حتى الآن.

وأوضح الإنفوجرافيك هذه الإنجازات على النحو التالي:

- انخفاض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات الشفاء بنسبة 90%.

- فحص أكثر من 12 مليون سيدة (أكثر من 18عام).

- انخفاض معدل ارتداد الأروام.

- اكتشاف ومتابعة علاج 2.848 حالة سرطان الثدي.

- التوعية بأهمية الفحص الذاتي، والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية.

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