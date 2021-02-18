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يوم استقرار ثم تعود الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع القادم

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يوم استقرار ثم تعود الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع القادم يوم استقرار ثم تعود الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع القادم

مصراوي Masrawy

01:14 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء 23 فبراير.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

السبت

- استقرار في الأحوال الجوية.

الأحد

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%.

الاثنين

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%.

الثلاثاء

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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