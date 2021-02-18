يوم استقرار ثم تعود الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع القادم

مصراوي Masrawy
01:14 ص الخميس 18 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء 23 فبراير.
وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:
السبت
- استقرار في الأحوال الجوية.
الأحد
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%.
الاثنين
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%.
الثلاثاء
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.