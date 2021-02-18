أمطار وانخفاض في درجة الحرارة.. أبرز ما يميز أجواء العاصمة المقدسة هذا المساء

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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشهد أجزاء عدة من أحياء العاصمة المقدسة الآن هطول أمطار خفيفة، سجلت معها تدنيًا في درجة الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحمد الرويجحي هطول أمطار خفيفة على حي المعيصم بمكة المكرمة، فيما لا تزال الأمطار الخفيفة تواصل الهطول حتى اللحظة على العاصمة المقدسة.

وكان المركز الوطني للأرصاد؛ قد نبه العاصمة المقدسة بأنها تشهد استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح اليوم الخميس.