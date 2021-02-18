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‏‏البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو دعمه للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية

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‏‏البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو دعمه للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية ‏‏البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو دعمه للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية

مصراوي Masrawy

12:53 ص الخميس 18 فبراير 2021

وكالات

قال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما.

وتابع البيت الأبيض في بيانه، ‏أن بايدن ونتنياهو ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق بخصوص القضايا الأمنية الإقليمية بما في ذلك ملف ‎إيران.

وأضاف البيان، أن بايدن أكد دعمه لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على أهمية العمل من أجل السلام لاسيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المحادثة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء قائلاً إنه أجرى محادثة جيدة مع نتنياهو.

من جانبه قال نتنياهو إن بايدن تحدث معه هاتفيًا الأربعاء، في أول مكالمة بينهما منذ تولي بايدن منصبه.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع تويتر إن بايدن ونتنياهو تحدثا لمدة ساعة تقريبًا في محادثة "ودية للغاية ودافئة".

وجاء في التغريدة: "أشار بايدن ونتنياهو إلى العلاقة الشخصية بينهما لسنوات عديدة، وقالا إنهما سيعملان سويا لزيادة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

ويعد التأخير لمدة شهر تقريبًا في مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكي جديد ورئيس الوزراء الإسرائيلي أمرا غريبا للغاية حيث يتصل الرؤساء الأمريكيون الجدد عادة بإسرائيل في غضون أيام من توليهم المنصب. وأثار التأخير اتهامات بأن بايدن يتجنب نتنياهو لعلاقته الوثيقة بالرئيس السابق دونالد .

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