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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط".

وأوضح المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".