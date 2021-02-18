يومان تقلبات.. ماذا فعلت عاصفة الأمل بالقاهرة والجيزة "صور"

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

شهدت القاهرة والجيزة، وأغلب محافظات الجمهورية، طقسًا غير مستقر على أغلب الأنحاء، حيث غطت سماء القاهرة عاصفة ترابية وشوائب عالقة في الجو، ما أدى إلى تدهور الرؤية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السمة الأولى والأكثر تأثيرا لحالة عدم الاستقرار هي نشاط الرياح، والذي يؤدي إلى إثارة الرمال في مناطق كثيرة، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وسجلت التسجيلات الرسمية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في محطة القاهرة سرعة رياح 29 عقدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد تأثير ملحوظ للمنخفض الجوي على كل الدول المطلة على ساحل الشرقي للبحر المتوسط، حيث تجاوزت سرعة الرياح 85 كم/س في مدينة مادبا في الأردن و سرعة الهبات وصلت إلى 150 كم/ في الساعة، وهكذا سميت هذه العاصفة "بعاصفة الأمل" بناء على بروتوكول منظمة الأرصاد الجوية العالمية الخاص بتصنيف العواصف.

من جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتأكد من قيام بالوعات الأمطار وتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمعها وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وكانت محافظة القاهرة قد رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورة والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وفي نطاق الجيزة تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رؤساء مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح

تمركزات معدات مواجهة الأمطار على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط.

وفي نطاق مدينتي الصف وأطفيح تم التأكد من جاهزية المعدات وشفاطات المياه ولوادر والسيارات المدعمة بمواتير شفط للتعامل السريع مع أي سقوط محتمل للأمطار.

ووجه نائب المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والتواجد الميداني خلال اليومين القادمين تحسبا لسقوط الأمطار والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر شهدت الأربعاء أجواء شديدة البرودة على جميع المدن المصرية بسبب وجود منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 12 درجة والإسكندرية 11 درجة وانخفضت نقطة الندى بشكل كبير أدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، إضافة إلى سرعات الرياح الكبيرة على معظم الأنحاء.