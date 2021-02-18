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‏‏بايدن: أجريت اتصالاً جيدًا مع نتنياهو ‎

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‏‏بايدن: أجريت اتصالاً جيدًا مع نتنياهو ‎ ‏‏بايدن: أجريت اتصالاً جيدًا مع نتنياهو ‎

مصراوي Masrawy

12:08 ص الخميس 18 فبراير 2021

وكالات

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المحادثة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء قائلاً إنه أجرى محادثة جيدة مع نتنياهو، حسبما ذكرت العربية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معه هاتفيا الأربعاء، في أول مكالمة بينهما منذ تولي بايدن منصبه.

ويعد التأخير لمدة شهر تقريبا في مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكي جديد ورئيس الوزراء الإسرائيلي أمرا غريبا للغاية حيث يتصل الرؤساء الأمريكيون الجدد عادة بإسرائيل في غضون أيام من توليهم المنصب.

وأثار التأخير اتهامات بأن بايدن يتجنب نتنياهو لعلاقته الوثيقة بالرئيس السابق دونالد .

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع تويتر إن بايدن ونتنياهو تحدثا لمدة ساعة تقريبا في محادثة "ودية للغاية ودافئة".

وجاء في التغريدة: "أشار بايدن ونتنياهو إلى العلاقة الشخصية بينهما لسنوات عديدة، وقالا إنهما سيعملان سويا لزيادة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وحث داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بايدن على الاتصال بنتنياهو، وسرد قائمة عبر تويتر من 10 دول تلقت بالفعل مكالمات هاتفية من بايدن.

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