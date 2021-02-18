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49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

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49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء 49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

مصراوي Masrawy

12:15 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 411 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها، و 10150 حالة وفاة.

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