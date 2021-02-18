أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

استظراف وسماجة.. تامر أمين يوجه رسالة بشأن ما تم تداوله عن سعر سيارة عمرو أديب

Print
استظراف وسماجة.. تامر أمين يوجه رسالة بشأن ما تم تداوله عن سعر سيارة عمرو أديب استظراف وسماجة.. تامر أمين يوجه رسالة بشأن ما تم تداوله عن سعر سيارة عمرو أديب

مصراوي Masrawy

12:14 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

علق الإعلامي تامر أمين، على ما تم تداوله من قبل عدد من المواطنين عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بشأن ثمن سيارة الإعلامي عمرو أديب من نوع "رينج روفر" عقب تعرضه لحادث سير.

وقال أمين: "تخيلوا الراجل في المستشفى وأول حاجة الناس تكتبها عارفين العربية دي بكام وبتاع.. طيب العربية اللي بكام دي عملتله إيه.. أرجو نخلي الاستظراف واللطافة والسماجة لوقتها ومحلها.. لكن وقت الموت والحوادث والأعمار يبقى عندنا شوية رحمة وإنسانية".

وتابع: العربية دي مفروض إنها قوية وعلشان تدمر بالشكل ده تخيلوا حجم الحادثة كان عامل إزاي".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، تعرض لحادث بسيارته في منطقة وصلة دهشور وتم نقله بشكل فوري إلى مستشفى دار الفؤاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية