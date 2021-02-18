203 سيارات جديدة.. الصحة تعلن جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك إنفوجرافيك يشرح جهودها في تطوير منظومة الإسعاف.

وجاء في الإنفوجرافيك أن أعمال التطوير جاءت على النحو التالي:

- زيادة أسطول سيارات الإسعاف بعدد 203 سيارات إسعاف جديدة.

- تجهيز لانش إسعاف نهري بمقر الإسعاف النهري بأسوان.

- توفير تغطية جديدة لخدمة التوسع في المحاور والطرق.

- إنشاء المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية.

- تطوير نمطي لعدد 204 سيارات إسعاف.

