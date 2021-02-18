203 سيارات جديدة.. الصحة تعلن جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
مصراوي Masrawy
12:03 ص الخميس 18 فبراير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك إنفوجرافيك يشرح جهودها في تطوير منظومة الإسعاف.
وجاء في الإنفوجرافيك أن أعمال التطوير جاءت على النحو التالي:
- زيادة أسطول سيارات الإسعاف بعدد 203 سيارات إسعاف جديدة.
- تجهيز لانش إسعاف نهري بمقر الإسعاف النهري بأسوان.
- توفير تغطية جديدة لخدمة التوسع في المحاور والطرق.
- إنشاء المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية.
- تطوير نمطي لعدد 204 سيارات إسعاف.