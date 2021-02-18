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أتوبيسات وسكة حديد ومترو.. 3 إرشادات من النقل لتجنب الإصابة بكورونا

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أتوبيسات وسكة حديد ومترو.. 3 إرشادات من النقل لتجنب الإصابة بكورونا أتوبيسات وسكة حديد ومترو.. 3 إرشادات من النقل لتجنب الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:00 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة النقل، مجموعة من الإرشادات لجمهور الركاب خلال توجههم لاستقلال خطوط المترو والسكة الحديد وأتوبيسات النقل الجماعي، لحمايتهم من وتحقيق الراحة والأمان لهم خلال رحلاتهم.

وقالت الوزارة، في بيان: عزيزي الراكب حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين اتبع ما يلي:
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وأتوبيسات النقل الجماعي.
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وقطارات السكك الحديد.
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وقطارات مترو الأنفاق.

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