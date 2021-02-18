الهلال لخطف الوصافة .. النصر لاستعادة التوازن ..الاتحاد لتضييق الخناق على الثلاثي

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في ختام منافسات الجولة 19 من دوري المحترفين

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربعة لقاءات ساخنة نتائجها ستغير في شكل جدول الترتيب ولاسيما أن ثلاثة منها تشهد وجود أندية الهلال والاتحاد والنصر كأحد طرفيها.

الهلال - الاتفاق

يستضيف الهلال ثالث الترتيب برصيد 33 نقطة نظيره الاتفاق الخامس برصيد 27 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

يسعى الهلال لاستعادة توازنه وتصحيح المسار بالعودة إلى سكة الانتصارات لتقليص الفارق مع المتصدر والوصيف للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة وأيضًا لمصالحة جماهيره ولتأكيد تفوقه التاريخي على منافسه.

في المقابل يأمل الاتفاق خطف النقاط الثلاث والتقدم خطوة على جدول الترتيب وأيضًا من أجل وقف مسلسل الهزائم المتتالية في لقاءات الفريقين.

التعاون - الاتحاد

يحل الاتحاد رابع الترتيب بـ29 نقطة ضيفًا ثقيلاً على التعاون صاحب المركز السابع بـ25 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

يتطلع الاتحاد لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم للمضي قدمًا في سلم الترتيب والاقتراب أكثر من ثلاثي الصدارة للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب أو لحجز مقعد في مسابقة دوري الأبطال الموسم القادم على أقل تقدير.

في حين يبحث التعاون عن إيقاف مسلسل هدر النقاط المتواصل للجولة الثالثة تواليًا.

القادسية - النصر

يواجه النصر ثامن الترتيب بـ25 نقطة نظيره القادسية صاحب المركز التاسع بعدد النقاط ذاته على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

يبحث النصر عن استعادة توازنه لتصحيح المسار ومصالحة جماهيره للاقتراب من رباعي المقدمة . .

في المقابل يسعى القادسية المنتشي بفوزه الثمين في الجولة الماضية على التعاون لاستغلال الحالة المرتفعة للاعبيه والأرض لمواصلة صحوته.

الفيصلي - ضمك

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يتطلع ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ16 نقطة لمواصلة انتفاضته حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على الفيصلي الجريح صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.