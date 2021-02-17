أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أسر التوحد" و"الإعلاميين" توقعان اتفاقية تعاون للتوعية المجتمعية حول المرض

Print
تهدف إلى نشر الرسالة السامية للجمعية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية

وقعت جمعية أسر التوحد وجمعية الإعلاميين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيتين لدعم وتحفيز أسر ذوي اضطراب طيف التوحد ونشر التوعية المجتمعية حوله.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وعبدالله محمد الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين.

وتنص هذه الاتفاقية على نشر التوعية المجتمعية حول اضطراب طيف التوحد وإبراز قضية التوحد إعلاميًا، بالإضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في نشر الرسالة السامية للجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

شبكة عيون الإخبارية