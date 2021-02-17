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أمامنا الكثير لإنجازه.. ضياء رشوان يعلن ترشحه من جديد لمنصب نقيب الصحفيين

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أمامنا الكثير لإنجازه.. ضياء رشوان يعلن ترشحه من جديد لمنصب نقيب الصحفيين أمامنا الكثير لإنجازه.. ضياء رشوان يعلن ترشحه من جديد لمنصب نقيب الصحفيين

مصراوي Masrawy

11:21 م الأربعاء 17 فبراير 2021


كتب- مينا غالي:

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رسالة لأعضاء نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية مساء اليوم، يعلن فيها ترشحه مجددا لمقعد نقيب الصحفيين.

وقال رشوان: عامان مرا منذ تشرفي بثقتكم بانتخابي نقيبا لكم، خيمت علينا خلال عام كامل منهما -ولا تزال- جائحة كورونا على بلدنا والعالم، وبالطبع على أدائنا النقابي بكل صوره.

وأضاف: ولقد حاولنا -مجلسا ونقيبا- بذل أقصى ما نملكه من جهود لكي نخفف من آثار هذه، الجائحة الصحية والاجتماعية والمهنية، على كل أعضاء النقابة وأسرهم، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا، مترحمين على من فقدناهم من زميلات وزملاء أحباب وراجين من الله شفاء من أصابه المرض منهم.

وتابع: وبالرغم من الجائحة ومن مشاق ومصاعب أخرى كثيرة واجهتها الصحافة، النقابة والمهنة والصناعة، في ملفات عديدة خلال هذين العامين، فقد اجتهدت -وزملائي- بأقصى الطاقة الممكنة لتجاوزها، سواء كانت متعلقة بصحة الزملاء وأسرهم، أو بالخدمات النقابية، أو بالإسكان واستعادة وزيادة أصول النقابة، أو بالدعم الاجتماعي المستمر للزملاء، أو بالحقوق والتسويات القانونية للزملاء، أو بالحفاظ على الصناعة لتستمر وتزيد فرص العمل، أو بحقوق الزملاء المتعطلين في التأمينات والرواد من صحفيين وإداريين وعمال في تسوية المعاشات، أو بالحرص على أوضاع وحقوق شباب الصحفيين، أو بمضاعفة دعم موارد النقابة، أو بحريات وحقوق الزملاء خصوصا المحبوسين احتياطيا منهم، أو بمواجهة انتحال الصفة من كيانات وأفراد، أو بالحل النهائي لأزمة عضويات الصحفيين بنادي ، أو بغيرها من ملفات مهمة كانت شائكة ومعلقة.

واستطرد: ومع كل هذه الجهود والاجتهادات، فلا يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين، وهو ما دفعني للتشرف كعضو في نقابتكم وجمعيتكم العمومية الموقرة، لأن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرة أخرى لموقع نقيب الصحفيين، من أجل استكمال "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا هو الحرية والمهنية والمسئولية، وقبل كل هذا وبعده توفيق الله سبحانه وتعالى.

وواصل: ويبقى في هذا المقام رجاء ودعاء.. الرجاء لكم جميعا بأن تحافظوا على صحتكم وأسركم ومن تحبون، والدعاء لله بأن يوفق لجنة الإشراف النقابية على عقد الجمعية العمومية في اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات احترازية للحفاظ عليكم جميعا من كل سوء، وبفضل الله وبجهدنا جميعا يتكامل الرجاء مع الدعاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

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مصراوي Masrawy

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