★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر شهدت اليوم أجواء شديدة البرودة على جميع المدن المصرية بسبب وجود منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 12 درجة والإسكندرية 11 درجة وانخفضت نقطة الندى بشكل كبير أدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس بالإضافة إلى سرعات الرياح الكبيرة على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه يوجد تحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من الغد حيث تقل غزارة الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتبقى فرص الأمطار متقطعة خلال اليوم.

كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة في الأماكن التي تتكاثر بها السحب من شمال البلاد.

أما عن حالة الطقس فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا ويستمر نشاط رياح متوسط يزيد من الإح​ساس ببرودة الطقس.