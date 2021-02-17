نقيب المهندسين: هدفنا ترسيخ أسس سليمة للعمل النقابي

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن كل خطوة تخطوها النقابة تتم في العلن، لافتا إلى أن هدف المجلس ترسيخ أسس سليمة ثابتة للعمل النقابي، تجعل من يتولى النقابة بعده قادرًا على استكمال ما بدأه، وترك أثر طيب في النقابة لصالح المهنة والمهندسين.

وأضاف ضاحي، في بيان له، أن ملف الاستثمار كان متوقفا تماما في النقابة لسنوات طويلة، وتم تحريك مياهه الراكدة، وذلك خلال اجتماع المكتب الفني للمهندسين بحضور هيئة مكتب النقابة.

وأكد على أن الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين، التي تم البدء في إجراءات تأسيسها، هي استشاري فني لصندوق المعاشات، وتتولى التعامل مع كل شركة تتولى إدارة المستشفى، والشركة التي ستتولى مشروع سيتي ستار، والشركات التي ستتولى إدارة باقي المشروعات الاستثمارية التابعة للنقابة.

وتابع نقيب المهندسين: "الشركة القابضة لن تنتقل إليها ملكية أصول النقابة، وإنما ستتولى التعامل مع الشركات التي ستدير تلك الأصول".

وكشف الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني للنقابة، أنه تم اعتماد اسم شركة المهندس الوطني للتنمية المستدامة، ليكون هو الاسم الذي سيطلق على الشركة القابضة لاستثمارات النقابة، لافتًا إلى أن كل القامات العلمية الكبيرة التي يضمها المكتب الفني، تعمل انطلاقا من حبها للنقابة، ومهنة الهندسة، وانتماء لفكرة يودون تحقيقها لخدمة جموع المهندسين، ولهذا يعملون بشكل جاد ومكثف لساعات طويلة يوميا.

وتابع: ما حققه المكتب الفني فيما يتعلق بمشروع مستشفى المهندسين، يعادل أربعة أمثال ما تم تحقيقه في ذات المشروع خلال 4 سنوات مضت، وبعد أن كان المستشفى خيالًا علميًا أصبح واقعًا.

وأوضح المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، وجود أكثر من سيناريو لتمويل مشروع مستشفى المهندسين، قائلا: من بين السيناريوهات المطروحة اختيار مستثمر رئيسي للمشروع.

وكان المكتب الفني للنقابة قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب النقابة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، شارك في الاجتماع، المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة، والدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المنوفية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى.