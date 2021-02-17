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"كهرباء مكة" ردًّا على شكوى مواطن: لوحظ خطأ في التنفيذ من المقاول.. وتم عمل محضر

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"كهرباء مكة" ردًّا على شكوى مواطن: لوحظ خطأ في التنفيذ من المقاول.. وتم عمل محضر "كهرباء مكة" ردًّا على شكوى مواطن: لوحظ خطأ في التنفيذ من المقاول.. وتم عمل محضر
أكدت أن تقديم أفضل الخدمات للمشتركين على رأس أولويات "الشركة"

أفادت "كهرباء مكة" ردًّا على التقرير المنشور بصحيفة "سبق" بعنوان (مواطن ردًّا على "كهرباء مكة": فرعكم أخطأ التصرف بنقل أعمدة الضغط العالي) بأن "المواطن سلطان البقمي تقدم بطلب إيصال خدمة إلى منزله الكائن بحي العلاوة بمحافظة تربة، وبعد دراسة الطلب تم تركيب محول هوائي إلا أنه لوحظ خطأ في التنفيذ من قِبل المقاول بناء على رغبة المشترك، الذي أجبر المقاول على تركيب المحول في الموقع الخطأ. وبعد اكتشاف الخطأ من مراقب الشركة تم تصحيح الوضع حسبما خُطط له سابقًا، وعمل محضر على المقاول".

وأكدت الشركة أن "تقديم أفضل الخدمات لمشتركينا الكرام، والحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية، على رأس أولويات ( للكهرباء)".

وأهابت بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بخدمات الشركة على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، وستتولى الفِرق الميدانية معالجتها على الفور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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