المبعوث الأممي لليبيا يلتقي بمسؤولين ليبيين في طرابلس والقبة

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طرابلس - (د ب أ)

واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش اليوم مباحثاته مع مسؤولين ليبيين وأطراف فاعلة في مناطق مختلفة من البلاد.

وجاء في بيان لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تلقته وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أن كوبيش التقى صباح اليوم برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في طرابلس الذي هنأه على تعيينه وأعرب له عن دعمه الكامل وتأييده التام للانتقال السلس للسلطة.

وأضاف البيان أن المبعوث الخاص كوبيش هنأ السراج على التقدم المحرز حتى الآن في الحوار الذي يقوده الليبيون ويمسكون بزمامه في مساراته الثلاث، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتائج المثمرة التي حققها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية. واتفق كلاهما على ضرورة التقيّد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021.

كما انتقل المبعوث الخاص اليوم إلى القبة حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وأثنى عليه دوره الفاعل في استئناف العملية السياسية ونجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي،وفقا للبيان.

وأشار كوبيش إلى دعم المستشار عقيلة الكامل لعقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وأكد كلاهما على أهمية الإلتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وعقب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب، التقى المبعوث الخاص بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الشرق والغرب والجنوب للاستماع إلى آرائهم حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأعربوا عن دعمهم القوي لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

وأعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة مجلس النواب على أداء واجباته في المرحلة المقبلة.