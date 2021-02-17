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مصراوي Masrawy

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية للدفاع عن نفسها وسيادتها.

‏وأدان البنتاجون، مساء الأربهاء، الهجمات ضد السعودية، مؤكدًا أن هجمات الحوثي خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها مستمرة في العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.

ولفتت الوزارة إلى أن ‏عملياتها في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، وأنها تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لهزيمة تنظيم داعش.