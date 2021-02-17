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‏البنتاجون: ندين الهجمات ضد وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها

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‏البنتاجون: ندين الهجمات ضد السعودية وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها ‏البنتاجون: ندين الهجمات ضد وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها

مصراوي Masrawy

10:46 م الأربعاء 17 فبراير 2021

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن واشنطن ملتزمة بدعم للدفاع عن نفسها وسيادتها.

‏وأدان البنتاجون، مساء الأربهاء، الهجمات ضد السعودية، مؤكدًا أن هجمات الحوثي خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها مستمرة في العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.

ولفتت الوزارة إلى أن ‏عملياتها في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، وأنها تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لهزيمة تنظيم داعش.

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