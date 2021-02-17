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فنزويلا تدرس السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

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فنزويلا تدرس السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا فنزويلا تدرس السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

10:33 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كاراكاس - (د ب أ)

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس، إن حكومته ستبحث السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مادورو القول إن شراء القطاع الخاص القاحات "ليس فكرة سيئة في خضم معركتنا ضد العقوبات".

وتجري فنزويلا محادثات مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لشراء "أكثر من 15 مليون جرعة لقاح".

وأضاف مادورو: "نجري مفاوضات مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية للإفراج عن 300 مليون دولار من الذهب المجمد في إنجلترا" لشراء اللقاحات.

ومن المقرر أن تبدأ فنزويلا في تطعيم العاملين بمجال الصحة، وعناصر الشرطة والجيش، غدا الخميس في زيارات منزلية.

ويدرس مسؤولو الصحة ضم لقاحات من الصين في حملة التطعيم.

وأضاف مادورو أن حكومته أنفقت 200 مليون دولار على لقاح "سبوتنيك في" الروسي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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