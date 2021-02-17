أخبار عاجلة

500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي

Print
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي
جددت تضامنها ووقوفها الكامل مع المملكة في إجراءاتها لصد الاعتداءات وحماية أراضيها

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي

طالبت اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاك القوانين الدولية باستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية .
وجددت الحكومة اليمنية في اجتماع لها، اليوم برئاسة معين عبدالملك، تضامنها ووقوفها الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وحماية أراضيها ومنشآتها، إزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذ خدمة لأجندة إيرانية تقوض أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقالت الحكومة اليمنية إن هذا السلوك الإرهابي لميليشيات الانقلاب لا يقتصر خطره على اليمن فقط، بل كامل الإقليم ويقوض كل جهود الأمم المتحدة، ويسهم في زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

الصدر: على الحكومة العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف المقار الدبلوماسية

الصدر: على الحكومة العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف المقار الدبلوماسية

السعودية: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

السعودية: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

شبكة عيون الإخبارية