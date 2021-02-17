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الأرصاد تحسم الجدل.. هل تتكرر موجة الطقس السيىء عام 2014 الأسبوع المقبل؟

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الأرصاد تحسم الجدل.. هل تتكرر موجة الطقس السيىء عام 2014 الأسبوع المقبل؟ الأرصاد تحسم الجدل.. هل تتكرر موجة الطقس السيىء عام 2014 الأسبوع المقبل؟

مصراوي Masrawy

10:32 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لفرص سقوط الأمطار مرة أخرى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار مرة أخرى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لكن بكميات متوسطة وليست موجة حتى الآن.

ونفت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد حول تعرض البلاد منتصف الأسبوع المقبل لموجة من الطقس السيئ؛ لتكون شبيهة بموجة عام 2014، متابعة: "هذا الكلام تهويل ولا أساس له من الصحة".

وأضافت شاكر: "مفيش أي حاجة طبعاً من دي خالص، ولو في جديد في خرائط الطقس هنعلنها".

كانت تعرضت البلاد لموجة عنيفة عام 2014 أدت إلى الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة العواصف الشديدة، التي صاحبتها أمطار وسيول جارفة، تسببت في انهيار عدد من المنازل واقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، كما نتج عنها إغلاق طرق الدخول والخروج لعدد من المحافظات.

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