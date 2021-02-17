أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتوجيهات من وزير الداخلية.. "الأمن العام" ينهي تأهيل 363 ضابطًا للعمل الأمني

Print
ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام

بتوجيهات من وزير الداخلية..

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5 / 7 / 1442 هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم ( 7 )، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

تأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث تلقى الخريجون تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل، أثنى مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها أن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

شبكة عيون الإخبارية