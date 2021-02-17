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الإفتاء عن الجيش والشرطة: تركونا في نعمتي الأمن والدفء لحماية البلاد

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الإفتاء عن الجيش والشرطة: تركونا في نعمتي الأمن والدفء لحماية البلاد الإفتاء عن الجيش والشرطة: تركونا في نعمتي الأمن والدفء لحماية البلاد

مصراوي Masrawy

09:05 م الأربعاء 17 فبراير 2021


كتب- محمود مصطفى:

وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة لمتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول أبناء الجيش والشرطة.

وجاء في منشور لها: "اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا في نعمة الأمن والدفء لينفردوا في هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض، فكن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا".

وأضافت: "إن سهرت عيونهم لأجل أن ننام في أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التي لا تنام واجزهم عنا خيراً في الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم".

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