مسؤول أمريكي: هجمات قرصنة استهدفت 100 شركة خاصة والتحقيقات مستمرة

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن السيبراني آن نويبرجر، إن نحو حوالي تسع وكالات اتحادية، وحوالي 100 شركة في القطاع الخاص قد تعرضت للقرصنة.

وأضاف نويبرجر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "ستعثر على الخصم وتعيد بناء الدفاعات الفدرالية وستتصدى لمرتكبي القرصنة".

وتابع: "التحقيق الجاري في عملية قرصنة روسية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة، والمعروفة باختراق SolarWinds سيستغرق عدة أشهر أخرى".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتهم ثلاثة قراصنة من كوريا الشمالية بعملية قرصنة ضخمة هدفت إلى سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال والعملات المشفرة، مما أثر على شركات من البنوك إلى استوديوهات أفلام هوليوود، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، فأن جون تشانج هيوك البالغ 31 عامًا، وكيم إيل البالغ 27 عامًا، وبارك جين هيوك البالغ 36 عامًا ، سرقوا الأموال أثناء العمل في المخابرات العسكرية في كوريا الشمالية.

وقالت كريستي جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون في كوريا الشمالية. ولم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور لطلبات التعليق ولم يتم العثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بالثلاثي على الفور.