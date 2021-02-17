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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتهم ثلاثة قراصنة من كوريا الشمالية بعملية قرصنة ضخمة هدفت إلى سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال والعملات المشفرة، مما أثر على شركات من البنوك إلى استوديوهات أفلام هوليوود، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، فأن جون تشانج هيوك البالغ 31 عامًا، وكيم إيل البالغ 27 عامًا، وبارك جين هيوك البالغ 36 عامًا ، سرقوا الأموال أثناء العمل في المخابرات العسكرية في كوريا الشمالية.

وقالت كريستي جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون في كوريا الشمالية. ولم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور لطلبات التعليق ولم يتم العثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بالثلاثي على الفور.