‏‏‏المرصد: القوات التركية تقصف محيط مخيم للنازحين في حلب

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مصراوي Masrawy

وكالات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، مساء الإربعاء، أن القوات التركية قصفت محيط مخيم للنازحين في ‏ريف حلب، حسبما ذكرت "العربية".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي بريف الرقة الشمالي بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها اعتدت بالمدفعية على المناطق السكنية في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "إم 4" شمال الرقة، ما أسفر عن وقوع أضرارًا مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.