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انتصارات نوعية .."الشرعية" تحرر مواقع في مأرب وتدمر غرفة عمليات حوثية

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انتصارات نوعية .."الشرعية" تحرر مواقع في مأرب وتدمر غرفة عمليات حوثية انتصارات نوعية .."الشرعية" تحرر مواقع في مأرب وتدمر غرفة عمليات حوثية
قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا

انتصارات نوعية ..

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية التفاف ناجحة، على مجاميع تابعة للميليشيا الحوثية، في منطقتي سائلة الجميدر، وسائلة نبعة، بمحزام ماس.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تحرير مواقع مهمة، في المنطقتين، علاوة على تكبيد المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

وبين "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش استهدفت غرفة عمليات تابعة للميليشيا الحوثية، في منطقة آل دومان، ومخزن أسلحة في محزام ماس؛ مما أدى إلى تدميرهما بشكل كلي، ومصرع جميع العناصر فيهما.

على الصعيد نفسه، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، تعزيزات تابعة للميليشيا الحوثية، في الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء.

واستهدفت المقاتلات أيضاً تجمعاً للميليشيا الحوثية، قرب مفرق الجوف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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