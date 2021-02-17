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مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا"

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مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا" مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا"
يحل خلفاً للروماني "رازفان"

مفاجأة سارة لـ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام نادي الهلال للظفر بخدمات المدرب البرتغالي المعروف ماركو سيلفا.

وقالت تلك التقارير إن نادي بورنموث والذي كان ينافس الهلال على المدرب قد اتفق مع الفرنسي تيري هنري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية عدة أسماء مرشحة لقيادة الهلال في الفترة المقبلة عقب إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ومن بين الأسماء التي تداولتها الصحف كان الروماني أولاريو كوزمين والفرنسي برونو جينيسيو والأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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