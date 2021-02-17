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شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

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في مبادرة شارك فيها 100 موظف.. في رسالة للحفاظ على المنتزهات

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

قدّم عدد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة درساً في المحافظة على نظافة الأماكن المفتوحة التي يرتادها المتنزهون، في مبادرة شارك فيها 100 موظف ليقدموا من خلالها رسالة إلى المتنزهين بضرورة المحافظة على المكان.

وتفصيلاً.. انطلقت المبادرة تحت عنوان " تنظيف المناطق المفتوحة بمكة " بمشاركة 100 متطوع من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث بدأت المبادرة في نظافة الأماكن المفتوحة جنوبي مكة المكرمة، ومن ثم باقي المناطق المحيطة بالعاصمة المقدسة التي يقصدها الزوار.

يشار إلى أن المبادرة تأتي بتنفيذ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي - وبمشاركة ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات.

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

شاهد.. منسوبو أمانة العاصمة المقدسة ينظفون الأماكن المفتوحة بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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