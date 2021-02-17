محترف "النصر" يفوز بجائزة الأفضل في بلاده لعام 2020

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اختير محترف نادي النصر السابق ، اللاعب أحمد موسى بجائزة أفضل المشاهير المسلمين النيجيريين لعام 2020 وهي الجائزة التي تمنحها Muslim News ، أكثر الصحف الإسلامية التي تتمتع بالمصداقية في نيجيريا.

الجائزة تمنحها الصحيفة للمسلمين النيجيريين الذين حققوا إنجازات تجعل المجتمع المسلم هناك يفخر بها وبحسب الصحيفة فقد جاء اختيار موسى لأنه من اللاعبين الذين يظهرون شغفهم بالإسلام وإنه من بين عدد قليل من لاعبي كرة القدم المسلمين في العالم الذين يحتفلون بأهدافهم من خلال أداء سجود الشكر بالإضافة لأعماله الخيرية الكثيرة في بلده.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف نادي النصر في صيف 2018 كأغلى صفقة انتقال في الملاعب السعودية نظير ما يقرب من 15 مليون يورو، حيث قدم للنادي السعودي من ليستر سيتي الإنجليزي وحقق مع الفريق لقب الدوري السعودي .

الصحيفة قالت إن اللاعب وبعد عدة تجارب احترافية في كرة القدم في نيجيريا والنرويج وروسيا وإنجلترا والسعودية، فإن اللاعب على وشك العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست بروميتش ألبيون.