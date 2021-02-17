"المصوغات والموازين": دمغ 757.56 ألف سبيكة ذهبية و277.8 ألف جرام فضة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أعلن اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم دمغ 757.56 ألف سبيكة ذهبية، ودمغ 25 ألفا و80 جراما و0.4 جم ذهب عيار 21، وكذلك دمغ 415 ألفا و534 جرام ذهب عيار 18، ودمغ 277 ألفا و822 جرام فضة.

وأوضح منتصر، في بيان، أن المصلحة شنت حملات رقابية على محطات الوقود والشركات، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمحطات وقود، كما تم تحرير عدد محضرين لموازين بسكول، و10 محاضر موازين تجارية ماركت، كما تم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.