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استشاري طب يحذِّر: "السويرق" يخطف البصر دون أعراض

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دعا لإجراء الفحوصات لاكتشاف ارتفاع ضغط العين المزمن مبكرًا

استشاري طب عيون يحذِّر:

حذَّر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور محمد قوقندي، من إهمال "الجلوكوما"، أو ارتفاع ضغط العين المزمن، الذي يسمى "السويرق"، أو "سارق النظر الصامت"؛ لأنه ليس له أعراض يشكو منها المصابون به.

وتفصيلاً، قارن "قوقندي" بين "السويرق" وضغط الدم قائلاً: "كما أن ارتفاع ضغط الدم يسمى القاتل الصامت؛ لأنه –للأسف- ليس له أعراض، ويتم اكتشافه عندما تحصل -لا قدر الله- جلطات في القلب أو الدماغ، الشيء نفسه في (الجلوكوما)، أو ارتفاع ضغط العين المزمن، الذي يسمى (سارق النظر الصامت) أو (السويرق)؛ لأنه ليس له أعراض، ويؤثر على النظر بشكل كبير، والمصاب به لا يشعر بأعراضه".

ولفت خلال حديثه لبرنامج صباح إلى أن الإصابة بارتفاع ضغط العين الشديد والمفاجئ يكون له أعراض، كالشكوى من الصداع، وحدوث احمرار في العين، وغثيان، وزغللة في الرؤية، تجعل الشخص يلجأ للطوارئ، ويكتشف المشكلة التي لديه.

مستدركًا: "لكن ارتفاع ضغط العين المزمن والشائع لا يعلم به أكثر المصابين به". داعيًا في هذا الصدد إلى إجراء الفحوصات المبدئية للعين لاكتشافه وعلاجه مبكرًا، محذرًا من أن إهماله وتشخيصه في مراحل متأخرة يجعلان -للأسف- الأمر وقد فات الأوان، ولا يكون لدينا علاج في ذلك الوقت".

وعن أسباب ارتفاع ضغط العين المزمن أوضح استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور محمد قوقندي، أن العامل الوراثي من أهم الأسباب، وكذلك الأشخاص من أصول إفريقية أو آسيوية، والمصابون بالسكري، وكذلك استعمال الكورتيزون، سواء قطرات أو حبوبًا، أو عن طريق الوريد، وكذلك حدوث التهابات القزحية والالتهابات داخل العين. ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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