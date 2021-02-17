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الأمين العام للناتو يطالب وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع

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الأمين العام للناتو يطالب وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع الأمين العام للناتو يطالب وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع

مصراوي Masrawy

08:33 م الأربعاء 17 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، من وزراء دفاع الحلف اليوم الأربعاء، ضخ المزيد من الأموال لتعزيز أنشطة الردع والدفاع المشترك، في إطار خطة إصلاح طويلة المدى.
وقال ستولتنبرج إن التعزيز سيدعم عمليات الانتشار التي يقوم بها الحلف في الجانب الشرقي المواجه لروسيا، والحماية الجوية والانتشار البحري والمناورات المشتركة.
ويعد الاقتراح جزءا من حزمة أوسع من أفكار الإصلاح التي يقدمها ستولتنبرج، إلى الوزراء لمناقشتها بشكل مبدئي في اجتماع اليوم الأربعاء، وهو أول اجتماع منذ تولي إدارة جديدة مقاليد الأمور في الولايات المتحدة.
وستساعد دفعة الاستثمار أيضًا في موازنة التكاليف بين الحلفاء داخل الحلف الذي يضم 30 دولة عضو، وفقًا لستولتنبرج، وهو محل خلاف متكرر بين الولايات المتحدة، صاحبة الإنفاق الضخم، والحلفاء الآخرين، وخاصة ألمانيا. ويشمل جدول أعمال الاجتماع قضية تقاسم الأعباء وهي قضية شائكة.
وقبل فترة وجيزة من بدء المحادثات، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إنها ترحب بالأفكار، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة.
وقالت الوزيرة "بصفتنا ألمانيا لدينا مصلحة كبيرة في دفع هذه العملية إلى الأمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وإذا سارت المقترحات بشكل جيد، يمكن أن يتبناها قادة حلف الناتو في قمة هذا العام، رغم عدم تحديد موعد لها بعد.
كما رحبت كرامب كارينباور بالاجتماع الأول مع نظيرها الأمريكي الجديد، وزير الدفاع لويد أوستن، قائلة "نرى جميعًا فرصة كبيرة لبداية جديدة في العلاقات عبر الأطلسي".

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