انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

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مصراوي Masrawy

لبنان - (أ ش أ)

تسببت العاصفة الثلجية، التي تضرب لبنان حاليا، في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى مختلف المناطق.

يذكر أن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان تستمر حتى بعد غد الجمعة، وصاحبها بردًا قارسًا وصقيعًا استثنائيًا، وأدت إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج التي غمرت الطرق والسيارات وقطعت الطرق الجبلية إلى جانب توقف العمل في الموانىء البحرية.