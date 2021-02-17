أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا

Print
ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا
دول الاتحاد تعرَّضت لإرجاء شحنات من "استرازينيكا" و"مودرنا"

ضربة جديدة:

أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن شركة فايزر لم تسلِّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد -19"، كان من المقرر تقديمها في ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يحرم أوروبا من ثلث الإمدادات التي توقعتها حتى الآن من الولايات المتحدة.

ويمثل التأخير ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، الذي تضرر أيضًا من التأخير في التسليم من شركة الأدوية الأنجلو سويدية استرازينيكا، وشركة مودرنا الأمريكية، وواجه أيضًا تأخيرات سابقة في لقاح فايزر، وفقًا لـ"رويترز".

ويثير التأخير التساؤلات حول الأساس المنطقي لخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير اللقاحات، التي تم وضعها في أواخر يناير لضمان التسليم في الوقت المناسب، ولكن لم يتم تفعيلها بعد، على الرغم من نقص الإمدادات.

وامتنعت "فايزر" عن التعليق، مشيرة إلى أن مواعيد تسليمها سرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

الليلة.. "ديربي الرياض" يشعل منافسة الجولة 20 من دوري المحترفين

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق

شبكة عيون الإخبارية