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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة بالأوكازيون بلغ 2552 محلا تجاريا، منها 96 محلا قطاع أعمال، و2400 قطاع خاص، و13 قطاعا تعاونيا، بالإضافة إلى مشاركة 40 محلا قطاع استثماري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد، وبناء عليه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 290 محضرًا تنوعت بين 3 محاضر عدم إعلان، و287 محاضر أوكازيون وهمي.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.