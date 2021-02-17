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‏‏الناتو: ندعم إجراء تحقيقات معمقة بشأن هجوم أربيل

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‏‏الناتو: ندعم إجراء تحقيقات معمقة بشأن هجوم أربيل ‏‏الناتو: ندعم إجراء تحقيقات معمقة بشأن هجوم أربيل

مصراوي Masrawy

07:58 م الأربعاء 17 فبراير 2021

وكالات

أكد حلف شمال الأطلسي أن مهمته في العراق لا تتوقف عند مكافحة الإرهاب بل تتوسع نظرًا لما يتطلبه الوضع على الأرض، حسبما ذكرت "العربية".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج مساء الأربعاء، إن الحلف يدعم التحقيقات المعمقة بشأن الهجوم الأخير على مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، مؤكدًا أنه يجب ألا يعيش العراقيين وسط مخاوف مستمرة من الإرهاب.

وأكد على استمرار دعم الحلف للحكومة العراقية والشعب العراقي، لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الإرهاب بشكل عام.
وأشار إلى أن الحلف سيناقش غدًا توسيع مهمات قواته في العراق.

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