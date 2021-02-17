أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تنفيذ الاتفاقات بشأن قرة باغ

Print
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تنفيذ الاتفاقات بشأن قرة باغ بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تنفيذ الاتفاقات بشأن قرة باغ

مصراوي Masrawy

07:32 م الأربعاء 17 فبراير 2021

- (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ واتفاقيات قمة 11 يناير.

وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. نوقشت الجوانب العملية لتنفيذ بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناجورني قره باغ، في الـ9 من نوفمبر الماضي، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية في موسكو في الـ11 من يناير 2021"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما بحث الطرفان القضايا الخاصة بالتعاون الروسي الأرمني. واتفق بوتين وباشينيان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانًا مشتركًا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية