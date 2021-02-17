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البرلمان التونسي يصادق علي مشروع قانون لتعويض أضرار استخدام لقاح كورونا

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البرلمان التونسي يصادق علي مشروع قانون لتعويض أضرار استخدام لقاح كورونا البرلمان التونسي يصادق علي مشروع قانون لتعويض أضرار استخدام لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:31 م الأربعاء 17 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ)

صادقت لجنة الصحة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون متعلق بالمسئولية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، وتعويض الأضرار الناجمة عنها.

ينص المشروع على أن يتم تحميل تعويضات الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد كورونا الحاصلة على رخصة ترويج على ميزانية الدولة التونسية.

ويعفي مشروع القانون المؤسسات الصحية العامة والخاصة، والمهنيين ومقدمي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات وأدوية (كوفيد-19) والمصنعين ووكلاءهم والموردين والموزعين، من المسئولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات المرخصة، كما يعفيهم من املاحقة القضائية.

ويستثنى الإعفاء من المسؤولية المدنية، في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والمؤسسات.

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