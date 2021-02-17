اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي

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مصراوي Masrawy

اليمن - (أ ش أ)

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات لوقف التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك بحث مع سفير روسيا فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، والمستجدات على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مأرب.

وقال بن مبارك إن "توجه الحكومة نحو السلام قابلته مليشيا الحوثي بعدوانية ورغبة جامحة لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، وآخرها الهجوم على مدينة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، وتصاعد الانتهاكات في مدينة الحديدة وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر بالمحافظة بالصواريخ، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل يومي".

واتهم بن مبارك جماعة الحوثي بعدم الاكتراث بدعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مشددا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري الحوثي والانتهاكات المتكررة، وإجبار المليشيا الحوثية على ضبط سلوكها، ووقف اعتداءاتها وتماديها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.