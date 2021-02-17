أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي

Print
اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي

مصراوي Masrawy

07:31 م الأربعاء 17 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

طالبت اليمنية مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات لوقف التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك بحث مع سفير فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، والمستجدات على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مأرب.

وقال بن مبارك إن "توجه الحكومة نحو السلام قابلته مليشيا الحوثي بعدوانية ورغبة جامحة لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، وآخرها الهجوم على مدينة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، وتصاعد الانتهاكات في مدينة الحديدة وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر بالمحافظة بالصواريخ، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية بشكل يومي".

واتهم بن مبارك جماعة الحوثي بعدم الاكتراث بدعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مشددا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري الحوثي والانتهاكات المتكررة، وإجبار المليشيا الحوثية على ضبط سلوكها، ووقف اعتداءاتها وتماديها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية