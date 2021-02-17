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وزيرا خارجية واليونان يبحثان هاتفيًا الوضع في شرق المتوسط

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وزيرا خارجية روسيا واليونان يبحثان هاتفيًا الوضع في شرق المتوسط وزيرا خارجية واليونان يبحثان هاتفيًا الوضع في شرق المتوسط

مصراوي Masrawy

07:29 م الأربعاء 17 فبراير 2021

- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، الوضع في شرق البحر المتوسط.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية بما في ذلك والوضع في شرق البحر المتوسط"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة بأن الطرفين بحثا حالة وآفاق التعاون الثنائي في سياق قيود المستجد، بما في ذلك الأحداث القادمة في إطار الحوار السياسي، وشددا على أهمية المبادرة المشتركة لتنظيم عام التاريخ الروسي اليوناني في عام 2021 ، في سياق الذكرى المئوية الثانية لبداية الكفاح الوطني اليوناني من أجل التحرير.

وفي عام 2020، بدأت تركيا التنقيب عن حقول النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة. وأفادت التقارير أن القوات المسلحة اليونانية وضعت في حالة تأهب قصوى، ووقع حادث في 12 أغسطس، فرقاطة يونانية (ليمنوس إف-451) وفرقاطة تركية (كسمارلريس إف-247) "تلامستا" أثناء مناوراتهما في شرق البحر الأبيض المتوسط. وحاول الطرفان تفادي الدعاية عن الحادث لكن علم بهما. وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وقوع الحادث.

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