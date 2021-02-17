بالصور.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت بجميع المديريات الإقليمية حملة موسعة من وزارة الأوقاف لنظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها حفاظًا على صحة الإنسان، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا المستجد".

وأكد القطاع الديني بالوزارة، على أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف منَّ الله عز وجل به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا.

استجابة لقول الله عز وجل: "يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.​