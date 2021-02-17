أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

Print
بالصور.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها بالصور.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

مصراوي Masrawy

07:50 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت بجميع المديريات الإقليمية حملة موسعة من وزارة الأوقاف لنظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها حفاظًا على صحة الإنسان، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا المستجد".

وأكد القطاع الديني بالوزارة، على أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف منَّ الله عز وجل به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا.

استجابة لقول الله عز وجل: "يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية