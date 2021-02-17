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الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً

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الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح "كورونا" بالطائف.. والتجربة غداً
مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقر له.. والحجز المسبق شرط إلزامي

الأحد القادم موعد تشغيل مركز لقاح

أكدت مصادر "سبق" أنه قد تحدد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح وفق البروتوكولات المعمول بها، والتي تؤكد ضرورة الحصول على موعد مسبق بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ممثلة بـ "ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي".

وتفصيلاً، قالت المصادر إن التشغيل التجريبي سيبدأ من يوم غد الخميس لاستقبال بعض المواعيد المحددة.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من التجهيزات، تأكيداً لما نشرته "سبق" بعنوان "جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة"، وهي مبادرة من إدارة الجامعة بتحديد المبنى مقراً لمركز لقاح كورونا، نظراً لموقعه المميز والإستراتيجي لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.مركز لقاح كورونا جامعة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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