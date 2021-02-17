بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمام و6 قراء إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء إيفاد 7 موفدين، "إمام و6 قراء"، من وزارة الأوقاف إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان 16 موفدًا حتى تاريخه.

وشددت الأوقاف عليهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الموفدين هم:

- إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي - إمام وخطيب بالقاهرة.

- أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي - قارئ بالغربية.

- محمد المهدي نجاتي طه إسماعيل - قارئ بالقاهرة.

- رمضان عبدالله موسى محمد - قارئ بالشرقية.

- زين العابدين سعد محمود - قارئ بالقليوبية.

- محمد رمضان يونس جاد - قارئ بالدقهلية.

- بركات محمد أحمد جاد - قارئ بالشرقية.