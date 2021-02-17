وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.. غدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غدا الخميس 18 فبراير، الفائزين في مسابقة بورسعيد الدولية الرابعة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

وتحمل المسابقة اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك بمشاركة (21) دولة والذين تنافسوا في (4) فروع تتمثل في : "حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للذكور، وحفظه كاملًا للإناث، والأصوات الحسنة، والابتهال والإنشاد الديني".

يأتي ذلك في إطار المشاركات التثقيفية والدعوية لوزارة الأوقاف، واهتمامها بخدمة القرآن الكريم وأهله.​