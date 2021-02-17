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جوائزه تخطت حاجز الـ 30 مليون دولار

نظم نادي سباقات الخيل واللجنة المنظمة لبطولة "كأس السعودية" مراسم القرعة النهائية لتحديد أسماء الخيل النهائية ومواقع بواباتها في جهاز الانطلاق، إضافة لأسماء الخيالة المعتمدة للمشاركة، وذلك في جميع أشواط أمسيتي الكأس التي ستقام بنسخته الثانية مساء الجمعة والسبت المقبلين بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، باستثناء الشوط الرئيس "كأس السعودية" الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار وشوط "كأس البحر الأحمر" الذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار، اللذين ستقام مراسم القرعة النهائية لهما مساء اليوم من خلال حضور مُقتصَر على الملاك والمدربين والخيالة المشاركين في الشوطين فقط.

وجاءت أعمال القرعة النهائية أمس على أربعة أشواط، مقدار جائزة كل منها 400 ألف دولار أمريكي، من سباقات يوم الجمعة التي ستكون على بطولة "تحدي الخيالة الدوليين" في الأشواط "الثالث والرابع والسادس والسابع"، بمشاركة 14 فارساً منهم 6 فارسات و6 فرسان دوليين، إضافة إلى اثنين من الفرسان المحترفين الموجودين بصورة دائمة في الميدان السعودي، وهما السعودي عادل الفريدي والبنمي "ويجبرتو راموس".

وحُددت بشكل نهائي الأسماء والخيالة المشاركون في الشوط الثاني "الشوط السعودي الدولي تكافؤ" على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار على مسافة 2100 متر، الذي يعدّ إضافة جديدة هذا العام في يوم تحدي الخيالة العالميين.

وستشهد بقية سباقات أمسية "كأس السعودية" يوم السبت المقبل مشاركة عالمية واسعة النطاق، بعد أن حُددت أيضاً بوابات الانطلاق والخيالة المشاركون في جميع الأشواط الستة، التي تبدأ بالشوط الأول على "كأس نيوم" ضمن المضمار العشبي على مسافة 2100 متر وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي، ثم الشوط الثاني " كأس الـ1351" ضمن المضمار العشبي على مسافة 1351 متراً وجائزته مليون دولار أيضاً، أما الشوط الرابع خُصص لــ "جائزة نادي سباقات الخيل" للخيل المحلية وتبلغ جائزته مليون دولار أمريكي ومسافته 1800متر، فيما يحمل الشوط الخامس اسم "كأس العبّيَة" للخيل العربية لمسافة 2000 متر ضمن المضمار الرملي وتبلغ جائزته مليوني دولار، في حين سيكون الشوط السادس على جائزة "ديربي السعودية" وتبلغ جائزته 1,5 مليون دولار، للخيل من عمر الثلاث سنوات فقط ومسافته 1600متر على الأرضية الرملية، فيما ستدخل الخيل في الشوط السابع على "كأس الرياض للسرعة" لمسافة 1200 متر ضمن المضمار الرملي وتبلغ جائزته مليون ونصف دولار.

الجدير بالذكر أن مجموع جوائز "كأس السعودية" لهذا العام تخطت حاجز الـ 30 مليون دولار أمريكي، ووصل عدد الدول المشاركة في المناسبة الأغلى في عالم سباقات الخيل إلى تسعِ دول مختلفة، فيما بلغ إجمالي الخيل المشاركة في الأشواط الدولية للأمسية 126 جواداً.نادي سباقات الخيل كأس السعودية