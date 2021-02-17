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"ماس كهربائي السبب".. السيطرة على حريق "فرش" فاكهة بالسيدة زينب

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"ماس كهربائي السبب".. السيطرة على حريق "فرش" فاكهة بالسيدة زينب "ماس كهربائي السبب".. السيطرة على حريق "فرش" فاكهة بالسيدة زينب

مصراوي Masrawy

07:17 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة مفادة نشوب حريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.

وتبين من الفحص أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 متر وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي وساهمت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهمة للخيمة بالكامل.

وأمر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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