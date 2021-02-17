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"مكبس ومفرمة".. الداخلية تداهم مصنعا لتدوير مخدر الحشيش في أسوان

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"مكبس ومفرمة".. الداخلية تداهم مصنعا لتدوير مخدر الحشيش في أسوان "مكبس ومفرمة".. الداخلية تداهم مصنعا لتدوير مخدر الحشيش في أسوان

مصراوي Masrawy

07:01 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي حول مسكنه مصنعا لإنتاج وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته في أسوان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن أسوان قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بالاتجار بمخدر الحشيش ومحاولته تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 15 كيلو جرام و 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وُزنت 5 كيلو جرام - كمية من بذور نبات القنب المخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، 13 قطعة سلاح أبيض -مكبس بمشتملاته- مفرمة كهربائية- ميزان حساس- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) .

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدرات بقصد الإتجار والمكبس لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,5 مليون جنيه ) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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