فلسطين والنرويج تبحثان تحضيرات اجتماع المانحين

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فلسطين - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية هاتفيًا مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري إريكسون، ترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المزمع عقده في 23 من فبراير الجاري برئاسة النرويج، بحضور أمريكي للمرة الأولى.

ودعا أشتية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، النرويج للعب دور فعال في خلق مسار سياسي جديد وجدي قائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وداعم لحل الدولتين، ومستند للقانون الدولي والقرارات الأممية.